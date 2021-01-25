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طهران: سنعود عن خفض التزاماتنا النووية شرط رفع العقوبات وعودة الوضع إلى "ما قبل ترامب"

Lebanon 24
25-01-2021 | 15:05
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