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إعادة فتح الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا بعدما أقفله محتجون ظهرا احتجاجا على الغلاء والأوضاع المعيشية والصحية المتردية

Lebanon 24
25-01-2021 | 15:24
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