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جو بايدن يوقع قرارا تنفيذيا يسمح للمتحولين جنسيا بدخول الجيش الأميركي (الجزيرة)

Lebanon 24
25-01-2021 | 18:22
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