عدد من المحتجين حاول اقتحام غرفة حرس السرايا في طرابلس حيث تمكنوا من تكسير مدخل غرفة الحرس، قبل أن تقوم القوى الامنية والجيش اللبناني بالسيطرة على المكان

Lebanon 24