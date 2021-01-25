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فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشدد على أمن الشرق الأوسط عبر تعزيز الحوار مع شركائنا في الخليج (العربية)

Lebanon 24
25-01-2021 | 19:16
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