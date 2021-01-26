فريق الادعاء في محاكمة ⁧‫ترمب‬⁩: ما قام به ترمب يبرر محاكمته برلمانيا وعدم أهليته ليتولى أي منصب يتطلب توفر الشرف والثقة أو التمتع بأي امتيازات في بلادنا

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