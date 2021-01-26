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فريق الادعاء في محاكمة ⁧‫ترمب‬⁩: ‏ترمب أدلى عن قصد بتصريحات شجعت الحشود على الاحتجاج عند ⁧‫الكونغرس‬⁩ بشكل سيؤدي حتما إلى الخروج عن القانون

Lebanon 24
26-01-2021 | 03:07
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