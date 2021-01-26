أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل السفيرة دوروثي شيا وبحث معها في التطورات الاخيرة ومستقبل العلاقات اللبنانية - الاميركية بعد تسلم بايدن مهماته الرئاسية

Lebanon 24
26-01-2021 | 10:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وعرض معها العلاقات اللبنانية الأميركية ومسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
lebanon 24
26/01/2021 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون ابرق الى الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية، معربا عن امله في ان يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الاميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والاميركي الصديقين
lebanon 24
26/01/2021 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مستقبل العلاقات اللبنانية- الاميركية مع شيا
lebanon 24
26/01/2021 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن لمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية في بيروت وعرض معه العلاقات اللبنانية - البريطانية
lebanon 24
26/01/2021 13:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:59 | 2021-01-26
12:08 | 2021-01-26
12:03 | 2021-01-26
12:01 | 2021-01-26
11:57 | 2021-01-26
11:47 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website