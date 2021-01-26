أبو شرف للـLBCI: الوضع صعب ونحن بحاجة الى تعاون الجميع وعلى المواطن الاتصال بالخط الساخن للصليب الاحمر او البلديات او بخلية الازمة في حال ظهرت عليه أي عوارض

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