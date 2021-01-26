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الرجاء التبرع بـ 6 وحدات دم من فئة o+ للمريض جورج بو عيسى وهو في مستشفى عين و زين في الشوف للإتصال 81 666984

Lebanon 24
26-01-2021 | 11:47
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