لافروف: نرحّب بالتصريحات التي صدرت عن فريق بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي ونعتبر تصريحات الإدارة الأميركية الجديدة مجرد أقوال وننتظر أن تتحوّل إلى أفعال

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