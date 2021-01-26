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لافروف: نرحّب بالتصريحات التي صدرت عن فريق بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي ونعتبر تصريحات الإدارة الأميركية الجديدة مجرد أقوال وننتظر أن تتحوّل إلى أفعال
Lebanon 24
26-01-2021
|
13:47
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