17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق تعلبايا وطريق بيروت الجنوب سالكة بالإتجاهين ايضاً وكذلك اوتوستراد الجية سالك بالاتجاهين
Lebanon 24
26-01-2021
|
14:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
طريق بيروت - الجنوب سالكة بالاتجاهين (التحكم المروري)
Lebanon 24
طريق بيروت - الجنوب سالكة بالاتجاهين (التحكم المروري)
26/01/2021 18:24:52
26/01/2021 18:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين (التحكم المروري)
Lebanon 24
اعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين (التحكم المروري)
26/01/2021 18:24:52
26/01/2021 18:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق عام تعلبايا بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع طريق عام تعلبايا بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة (التحكم المروري)
26/01/2021 18:24:52
26/01/2021 18:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام الآليّات ذات الدفع الرباعي وطريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع الآليّات باستثناء الشاحنات
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام الآليّات ذات الدفع الرباعي وطريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع الآليّات باستثناء الشاحنات
26/01/2021 18:24:52
26/01/2021 18:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبير يكشف مشهد سعر الدولار في لبنان خلال الأيام القادمة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يكشف مشهد سعر الدولار في لبنان خلال الأيام القادمة.. هذا ما قاله
22:37 | 2021-01-25
25/01/2021 10:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
23:07 | 2021-01-25
25/01/2021 11:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
Lebanon 24
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
06:38 | 2021-01-26
26/01/2021 06:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يبسط سلطته في طرابلس وإصابات بين المتظاهرين والقوى الأمنية (فيديو)
Lebanon 24
التوتر يبسط سلطته في طرابلس وإصابات بين المتظاهرين والقوى الأمنية (فيديو)
20:50 | 2021-01-25
25/01/2021 08:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:14 | 2021-01-26
قطع السير عند ساحة البيرة باتجاه القبيات (التحكم المروري)
18:13 | 2021-01-26
مسؤول أميركي: سياسة بايدن ستدعم حلا متفقا عليه لوجود دولتين إسرائيلية و فلسطينية
18:02 | 2021-01-26
الجيش ينفذ طوقاً أمنياً في محيط عدد من منازل المسؤولين في طرابلس في ظل الإعتصامات منعاً لأي خرق أمني
17:59 | 2021-01-26
وزير الخارجية الإيراني: على الولايات المتحدة الأميركية تصحيح خطئها وبعد ذلك ستنفذ إيران التزماتها
17:48 | 2021-01-26
وسائل إعلام حوثية: التحالف السعودي الإماراتي يشن 13غارة جوية على مناطق في مأرب وصعدة
17:30 | 2021-01-26
السفارة اللبنانية في بغداد توجه نداءً عاجلاً بالتبرع للمستشفيات اللبنانية بأجهزة أوكسجين
فيديو
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
17:42 | 2021-01-26
26/01/2021 18:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
26/01/2021 18:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
26/01/2021 18:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact