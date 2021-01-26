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صندوق النقد الدولي يتوقّع انتعاش النمو العالمي بنسبة 5,5% في 2021 وسط تفاؤل إزاء لقاحات كورونا

Lebanon 24
26-01-2021 | 15:15
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