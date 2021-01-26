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وزير الخارجية الإيراني: على الولايات المتحدة الأميركية تصحيح خطئها وبعد ذلك ستنفذ إيران التزماتها

Lebanon 24
26-01-2021 | 17:59
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