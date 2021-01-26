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الرئيس نجيب ميقاتي: نستنكر استهداف مدينة الرياض واي مدينة ومنطقة في المملكة العربية السعودية ونقف مع اشقائنا العرب وقفة تضامن ودعم في وجه اي اعتداء

Lebanon 24
26-01-2021 | 18:44
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