مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب (MTV)

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