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مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب (MTV)

Lebanon 24
26-01-2021 | 20:23
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