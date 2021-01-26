أخبار عاجلة

عناصر من الجيش قامت بفتح طريق الأوتوستراد الساحلي في جدرا

Lebanon 24
26-01-2021 | 21:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش اللبناني يستقدم تعزيزات مؤللة إلى طرابلس بعد إشعال المحتجين النار في سيارتين إحداهما عسكرية ورشق عناصر الجيش بالحجارة والمفرقعات النارية
lebanon 24
27/01/2021 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يقطعون طريق البداوي احتجاجا على تمديد قرار منع التجول والجيش يضرب طوقاً أمنياً في المكان
lebanon 24
27/01/2021 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر الجيش دهمت محلا لبيع البيض في شارع شفيق كرامي بطرابلس، وفرضت طوقا أمنيا في المكان مانعة الناس من الاقتراب وصادرت خلال المداهمة بارودة وجعبة
lebanon 24
27/01/2021 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن إشكال في بلدة الخضر في بعلبك وسقوط عدد من الجرحى على خلفية ثأر فيما وصلت مجموعة من عناصر الجيش إلى البلدة
lebanon 24
27/01/2021 05:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:14 | 2021-01-27
03:07 | 2021-01-27
03:06 | 2021-01-27
03:05 | 2021-01-27
03:04 | 2021-01-27
03:03 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website