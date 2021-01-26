16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
13
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
أعضاء مجلس الشيوخ يؤدّون القسم للبدء في محاكمة ترامب في 9 شباط
Lebanon 24
26-01-2021
|
21:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: محاكمة ترامب ستبدأ في 8 شباط وسنعمل على تسريع وتيرتها
Lebanon 24
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: محاكمة ترامب ستبدأ في 8 شباط وسنعمل على تسريع وتيرتها
27/01/2021 05:10:01
27/01/2021 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ذا هيل عن متحدث باسم زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ: تأجيل محاكمة ترمب حتى 8 شباط انتصار للعدل
Lebanon 24
ذا هيل عن متحدث باسم زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ: تأجيل محاكمة ترمب حتى 8 شباط انتصار للعدل
27/01/2021 05:10:01
27/01/2021 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر يقول إن محاكمة ترمب ستبدأ في 8 شباط المقبل
Lebanon 24
زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر يقول إن محاكمة ترمب ستبدأ في 8 شباط المقبل
27/01/2021 05:10:01
27/01/2021 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي سلّم مجلس الشيوخ مذكرة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب (الحرة)
Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي سلّم مجلس الشيوخ مذكرة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب (الحرة)
27/01/2021 05:10:01
27/01/2021 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
Lebanon 24
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
06:38 | 2021-01-26
26/01/2021 06:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعره
Lebanon 24
جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعره
11:00 | 2021-01-26
26/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
12:00 | 2021-01-26
26/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:14 | 2021-01-27
وول ستريت جورنال: وزير الدفاع الأميركي سيجري مراجعة لعدد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان
03:07 | 2021-01-27
الصين تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا
03:06 | 2021-01-27
الشرطة الهولندية: اعتقال 81 شخصا على صلة بشغب روتردام
03:05 | 2021-01-27
وزير الخارجية الأميركي: لدينا قدرة فريدة على جمع بلدان أخرى مع بعضها البعض لمواجهة التحديات
03:04 | 2021-01-27
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: سنعيد تنشيط الدبلوماسية الأميركية لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم
03:03 | 2021-01-27
السيناتور ليهي البالغ 80 عاما أصيب بوعكة في مكتبه بمبنى الكابيتول
فيديو
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-26
27/01/2021 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
17:42 | 2021-01-26
27/01/2021 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
27/01/2021 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact