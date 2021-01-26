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رويترز عن مسؤول رئاسي فرنسي: هناك ضرورة ملحة في لبنان وأولويات يمكن لفرنسا وأميركا متابعتها معاً

Lebanon 24
26-01-2021 | 22:05
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