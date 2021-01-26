أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: أوعزت للجيش بتجهيز عدة خطط ضد إيران والقيادة السياسية هي من سيأخذ القرار بشأنها

Lebanon 24
26-01-2021 | 23:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو بحث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية التهديدات الإقليمية وملف إيران
lebanon 24
27/01/2021 05:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تتجاوز المسموح به
lebanon 24
27/01/2021 05:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نعمل على وضع خطط وسيناريوهات للتعامل مع محاولات إيران تطوير قنبلة نووية
lebanon 24
27/01/2021 05:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنحذر اللبنانيين وسكان غزة بترك منازلهم في حال اندلاع الحرب (العربية)
lebanon 24
27/01/2021 05:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:14 | 2021-01-27
03:07 | 2021-01-27
03:06 | 2021-01-27
03:05 | 2021-01-27
03:04 | 2021-01-27
03:03 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website