أخبار عاجلة

روحاني: لا يحق للدول الأوروبية مطالبتنا بشيء بعدما فشلت في الالتزام بتعهداتها وتنفيذ وعودها

Lebanon 24
27-01-2021 | 09:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
روحاني: سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها ترامب حيال إيران فشلت فشلا تاما ومسيرته السياسية انتهت
lebanon 24
27/01/2021 09:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: طهران مستعدة للتراجع عن كل خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي لحظة تنفيذ بقية الأطراف تعهداتها
lebanon 24
27/01/2021 09:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: سننفذ التزاماتنا فور عودة جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي ورفع العقوبات
lebanon 24
27/01/2021 09:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
خسائر بأكثر من ملياري يورو.. أندية كرة القدم الأوروبية تعجز أمام كورونا
lebanon 24
27/01/2021 09:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2021-01-27
09:14 | 2021-01-27
06:44 | 2021-01-27
06:36 | 2021-01-27
06:32 | 2021-01-27
03:14 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website