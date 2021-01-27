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منظمة الصحة العالمية: سيكون لدينا 25 مليون جرعة لقاح كورونا لمنطقة الشرق الأوسط في آذار و355 مليون جرعة بحلول كانون الأول

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:49
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