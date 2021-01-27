أخبار عاجلة

حسن: من الاهداف اولاً اهمية تخفيف التفشي وحماية الفئة الاكثر عرضة للاصابة ثانيا تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصة في وحدات العناية الفائقة، وثالثا تخفيف نسبة الوفيات

Lebanon 24
27-01-2021 | 13:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأعلى للدفاع: في حال استحداث استثناءات سيتم الاعلان عنها لاحقا والظروف الحالية كافية لاتخاذ قرار التمديد والجهات تعمل على تخفيف نسبة الاصابات والوفيات والاجراءات المتبعة لن تتغير
lebanon 24
27/01/2021 16:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن لـLBCI: شهر يفصلنا عن وصول اللقاح واذا التزمنا خلال فترة الاغلاق سنكون قد ساهمنا بتخفيف نسبة الوفيات
lebanon 24
27/01/2021 16:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة بايدن تتعهد بتعزيز الإجراءات الصحية المتعلقة بالسفر الدولي للتخفيف من انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة
lebanon 24
27/01/2021 16:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في راشيا... التقدمي يطلق مبادرة العناية المنزلية لتخفيف الضغط عن المستشفيات
lebanon 24
27/01/2021 16:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:33 | 2021-01-27
16:30 | 2021-01-27
16:23 | 2021-01-27
16:17 | 2021-01-27
16:10 | 2021-01-27
16:07 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website