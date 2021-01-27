حسن: من الاهداف اولاً اهمية تخفيف التفشي وحماية الفئة الاكثر عرضة للاصابة ثانيا تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصة في وحدات العناية الفائقة، وثالثا تخفيف نسبة الوفيات

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