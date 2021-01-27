حسن: سيصلنا في الربع الاول من السنة 250 الف جرعة، المنتظر ان تتحقق ابتداء من منتصف شباط ونأمل خلال شهر اذار ان يصلنا من كوفاكس الجرعة الاولى لتتكامل مع الكمية المحجوزة وستصلنا من فايزر في شباط واذار

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