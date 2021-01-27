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البزري: لم يطلب منّا أي تمييز على صعيد اللقاح والعمل علميّ بحت وهدفنا تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول الى مناعة تحمي المجتمع ككلّ

Lebanon 24
27-01-2021 | 14:01
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