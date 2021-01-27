البزري: اهمية المنصة انها تسمح للمواطن بان يتسجّل والتسجيل يمكن ان يكون فرديا او قطاعيا ومنه سنسير على اساس علميّ وسنذكر بالجرعة الاولى والثانية وكيف يبلغ في حال ظهور اي اعراض جانبية

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