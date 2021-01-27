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أخبار عاجلة
البزري: اهمية المنصة انها تسمح للمواطن بان يتسجّل والتسجيل يمكن ان يكون فرديا او قطاعيا ومنه سنسير على اساس علميّ وسنذكر بالجرعة الاولى والثانية وكيف يبلغ في حال ظهور اي اعراض جانبية
Lebanon 24
27-01-2021
|
14:05
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27/01/2021 16:36:16
27/01/2021 16:36:16
Lebanon 24
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