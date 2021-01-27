الرئيس ميقاتي أجرى إتصالاً بوزير الصحة ووضع كل مراكز الرعاية الصحية ومستوصفات العزم بتصرفها وإتفق مع الوزير على التعاون لتأمين اللقاحات لأبناء طرابلس

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