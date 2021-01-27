الرئيس ميقاتي حول ما حصل في طرابلس: على الجميع أن يتفهموا غضب أهلنا وإحتجاجاتهم على الأوضاع المعيشية الصعبة ولكن عناصر الجيش والقوى الأمنية هم أيضا أهلنا

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