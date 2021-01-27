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الرئيس ميقاتي: نشدد على أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه مواطنيها وأن تترافق قرارات الإقفال مع مساعدات فورية للعائلات المحتاجة لتأمين الإلتزام

Lebanon 24
27-01-2021 | 14:20
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