عراجي: نحن مسؤولون كلجنة صحة نيابية واللقاح سيعطى وفق الأولويات لا الوساطات وتفشي "كورونا" في لبنان كبير والاسراع في التلقيح يحدّ من تحوّر الفيروس

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