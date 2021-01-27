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عراجي: نحن مسؤولون كلجنة صحة نيابية واللقاح سيعطى وفق الأولويات لا الوساطات وتفشي "كورونا" في لبنان كبير والاسراع في التلقيح يحدّ من تحوّر الفيروس

Lebanon 24
27-01-2021 | 14:26
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