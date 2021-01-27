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معلومات mtv: لقاحات "كورونا" لن تصل في ٧ شباط بل قد تتأخر إلى ١٤ شباط والدفعة الأولى المقرّر تلقيها من "فايزر" خلال هذا الأسبوع ستكون ٢٠ ألف جرعة وليس ٤٠ ألفاً بسبب تأخّر شركة "فايزر" في توزيع اللقاحات

Lebanon 24
27-01-2021 | 14:49
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حسن: سيصلنا في الربع الاول من السنة 250 الف جرعة، المنتظر ان تتحقق ابتداء من منتصف شباط ونأمل خلال شهر اذار ان يصلنا من كوفاكس الجرعة الاولى لتتكامل مع الكمية المحجوزة وستصلنا من فايزر في شباط واذار
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