محتجون رموا عبوة تحتوي على البنزين باتجاه غرفة الحراسة امام سرايا طرابلس وقاموا بإشعالها ما ادى الى احتراقها، كما يحاول المعتصمون خلع الباب الرئيسي لسرايا طرابلس عبر استعمال مستوعبات النفايات

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