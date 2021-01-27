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المتحدث باسم القوات الإيرانية: سنسوّي تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكبت إسرائيل خطأ ضد إيران

Lebanon 24
27-01-2021 | 18:28
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