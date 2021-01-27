أخبار عاجلة

السنيورة يزور غدا بكركي لوضع البطريرك الراعي في اجواء الاتصالات التي يجريها لانجاز تفاهم وطني لانقاذ لبنان (المركزية)

Lebanon 24
27-01-2021 | 19:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اعتبر قطب سياسي أن التصعيد المتعمد في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف الهدف منه الإطاحة بالتقدم الذي أحرزته مساعي البطريرك الراعي في تقريب المواقف بين بعبدا وبيت الوسط  (اللواء)
lebanon 24
28/01/2021 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام في الرئاسة: لا صحة للمعلومات التي نشرت عن أن اجتماعاً كان سيعقد صباح اليوم في بكركي بين الرئيسين عون والحريري برعاية من البطريرك الراعي
lebanon 24
28/01/2021 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء إبراهيم من بكركي: الوضع الأمني مستقر الى حدّ بعيد، ودائماً هناك أمل ورجاء ونحن اليوم نعوّل على الدور الذي يقوم به البطريرك الراعي
lebanon 24
28/01/2021 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان من بكركي: اللقاء اتى بدعوة من البطريرك وبسياق لقاءات صاحب الغبطة مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر
lebanon 24
28/01/2021 02:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:00 | 2021-01-28
01:51 | 2021-01-28
01:38 | 2021-01-28
01:33 | 2021-01-28
01:00 | 2021-01-28
00:46 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website