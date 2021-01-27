كنعان للـ"otv": المطلوب الوعي عند كل الكتل واعتبار ان اقرار الموازنة عمل وطني وليس سياسيا والمطلوب اسقاط الشكليات التي تتجاوزها مصلحة لبنان العليا والقوة القاهرة امام انقاذ لبنان والبدء بمسيرة الاصلاح

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