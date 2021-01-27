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كنعان للـ"otv": المطلوب الوعي عند كل الكتل واعتبار ان اقرار الموازنة عمل وطني وليس سياسيا والمطلوب اسقاط الشكليات التي تتجاوزها مصلحة لبنان العليا والقوة القاهرة امام انقاذ لبنان والبدء بمسيرة الاصلاح

Lebanon 24
27-01-2021 | 20:11
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