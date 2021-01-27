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قوى الامن: ان القنابل التي أُطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف مما ادى الى اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة

Lebanon 24
27-01-2021 | 22:05
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