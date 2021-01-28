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كشف مصدر فرنسي عبر "اللواء" أن الاتصالات لم تنقطع مع كل من الرئيس الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل
Lebanon 24
28-01-2021
|
01:38
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