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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
28-01-2021 | 07:06
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