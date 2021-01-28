أخبار عاجلة

رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: الاولوية باعطاء اللقاح ستكون لكبار السن العاملين في القطاع الاعلامين وللعاملين على الارض كونهم على تواصل مع الناس

Lebanon 24
28-01-2021 | 09:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقابة العاملين في المرئي والمسموع دعت الراغبين في تلقي اللقاح إلى مراجعتها
lebanon 24
28/01/2021 10:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "الوطني للإعلام": لتزويد المجلس بأسماء الإعلاميين الراغبين بإجراء اللقاح
lebanon 24
28/01/2021 10:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: قسمنا الاولويات لكنها ليست ملزمة وهي متعلقة بعدد اللقحات التي ستتوفر، نأخذ بعين الاعتبار حماية القطاع الصحي وسنحاول حماية الكبار السن باكرا ثم ننتقل بالعمر الى الامراض المزمنة وصولا الى تفاصيل اخرى موجودة بالخطة لنشمل كل فئات المجتمع
lebanon 24
28/01/2021 10:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. البزري لـ LBCI: العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر
lebanon 24
28/01/2021 10:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:55 | 2021-01-28
09:48 | 2021-01-28
09:47 | 2021-01-28
09:45 | 2021-01-28
09:17 | 2021-01-28
07:06 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website