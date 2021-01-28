الوزير حسن بمؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة المصرية: التحديات صعبة في لبنان والظروف استثنائية لكن من خلال وحدة مواقف الدعم بوجه كورونا بإمكاننا مواجهة التحدي

Lebanon 24