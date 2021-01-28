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فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-01-2021 | 09:48
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28/01/2021 15:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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