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الجيش الاسرائيلي يقوم بأعمال مسح الطريق العسكرية بواسطة آلية في محيط موقع العباد قبالة بلدة حولا (الوطنية للاعلام)
Lebanon 24
28-01-2021
|
10:54
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