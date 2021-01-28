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الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وعرض معها عمل دوائر الوزارة والمحاكم في ظل الاغلاق التام اضافة الى شؤون وزارية اخرى

Lebanon 24
28-01-2021 | 10:55
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