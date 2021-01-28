وزير الصحة: نتمنّى أن يتجاوب المواطن مع الخطة الوزارية لرفع نسبة التلقيح إلى ما يُقارب الـ 80% لتحقيق المناعة المجتمعية المتوخاة لحماية المجتمع

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