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وزير الصحّة: خلال أسبوعين سيُصبح عدد الأسرّة 300 وسريرَي "ICU" في المستشفيات الحكوميّة وهذا إنجاز تاريخي

Lebanon 24
28-01-2021 | 11:28
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