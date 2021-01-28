وزيرة الإعلام بإطلاق المنصة الوطنية للقاح: عدوى نشر الأخبار المضللة قد تكون أخطر من عدوى وباء "كورونا" وهنا يكمن دورنا كوزارة ووسائل إعلام في نقل المعلومات حول اللقاح بشكل صحيح

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