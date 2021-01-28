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عراجي: أشجّع على أخذ اللقاح ضدّ "كورونا" وأقول للخائفين "خذوا المعلومات من المصادر الموثوقة" فالعامِل الطبي ينصح باللقاح ولا عوارض جانبية خطيرة له

Lebanon 24
28-01-2021 | 11:55
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