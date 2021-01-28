عراجي: أشجّع على أخذ اللقاح ضدّ "كورونا" وأقول للخائفين "خذوا المعلومات من المصادر الموثوقة" فالعامِل الطبي ينصح باللقاح ولا عوارض جانبية خطيرة له

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