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الرئيس نجيب ميقاتي: نأسف لمقتل الشاب عمر طيبا ولسقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين خلال الأحداث التي شهدتها طرابلس أمس

Lebanon 24
28-01-2021 | 12:31
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الرئيس ميقاتي عن الانتقادات التي يوجهها الطرابلسيون: مَن ينتقدنا أقول له أنه محق، ومَن يدعمنا أعتذر منه على أي تقصير رغم أننا نقوم بما أمكن لتعويض النقص الذي يحصل في واجبات الدولة تجاه طرابلس والشمال ككل
lebanon 24
28/01/2021 15:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما تشهده طرابلس من إحتجاجات هو ترجمة لغضب كبير على إهمال الدولة
lebanon 24
28/01/2021 15:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نعمل كل ما بوسعنا للوقوف الى جانب أبنائنا من خلال تكثيف العمل في مراكز العزم للرعاية الصحية والاجتماعية، ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها، وأن تسارع الى بلسمة الجراح وتقديم ما أمكن من المساعدات
lebanon 24
28/01/2021 15:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي حول ما حصل في طرابلس: على الجميع أن يتفهموا غضب أهلنا وإحتجاجاتهم على الأوضاع المعيشية الصعبة ولكن عناصر الجيش والقوى الأمنية هم أيضا أهلنا
lebanon 24
28/01/2021 15:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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