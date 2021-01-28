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الخارجية الروسية: أجرينا محادثات مع وفد لطالبان في موسكو بشأن إطلاق الحوار الأفغاني الأفغاني في أقرب وقت

Lebanon 24
28-01-2021 | 14:25
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