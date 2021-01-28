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البابا فرنسيس عبر تويتر: إنَّ كلمات الكتاب المقدس لم تُكتب لكي تبقى مسجونةً على الورق، وإنما لكي يقبلها الشخص الذي يصلي، ويجعلها تُزهر في قلبه

Lebanon 24
28-01-2021 | 14:34
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البابا فرنسيس عبر تويتر: إنَّ حب القريب محبنا لنفسنا يعني أيضًا الالتزام ببناء عالم حيث يستطيع كلّ فرد الحصول على خيرات الأرض، وحيث يمكن لكلّ شخص أن يحقّق ذاته كفرد وكأسرات، وحيث تُضمن جميع الحقوق الأساسيّة وتُضمَن الكرامة
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البابا فرنسيس عبر تويتر: نحن لم نُخلق لكي نحلُم بالإجازات أو بعطلات نهاية الأسبوع، وإنما لكي نحقق أحلام الله في هذا العالم. لقد جعلنا قادرين على أن نحلم لكي نعانق جمال الحياة. وأعمال الرحمة هي أجمل أعمال الحياة
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28/01/2021 15:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/01/2021 15:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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