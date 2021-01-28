البابا فرنسيس عبر تويتر: إنَّ كلمات الكتاب المقدس لم تُكتب لكي تبقى مسجونةً على الورق، وإنما لكي يقبلها الشخص الذي يصلي، ويجعلها تُزهر في قلبه

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